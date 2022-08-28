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28 Ağu 2022 - 21:33

Survivor Ayşe Siyah Bikinisiyle Denizde Şov Yaptı! “İyice Açıldın!” Tepkiler Arka Arkaya; Sırılsıklam Paylaşınca Olanlar Oldu! Evleneceği Konuşuluyordu…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da boy gösteren Ayşe Yüksel’in siyah bikinili pozları yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Hayranlarından “İyice açıldın” yorumlarını alan Ayşe Yüksel, yaptı yine yapacağını! Sırılsıklam pozlarıyla dengeleri alt üst eden Ayşe Yüksel, milyonları ikiye ayırdı! İşte Ayşe Yüksel’in tepki toplayan o paylaşımı…