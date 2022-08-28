Survivor Ayşe Siyah Bikinisiyle Denizde Şov Yaptı! “İyice Açıldın!” Tepkiler Arka Arkaya; Sırılsıklam Paylaşınca Olanlar Oldu! Evleneceği Konuşuluyordu…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da boy gösteren Ayşe Yüksel’in siyah bikinili pozları yürekleri hop indirip hop kaldırdı! Hayranlarından “İyice açıldın” yorumlarını alan Ayşe Yüksel, yaptı yine yapacağını! Sırılsıklam pozlarıyla dengeleri alt üst eden Ayşe Yüksel, milyonları ikiye ayırdı! İşte Ayşe Yüksel’in tepki toplayan o paylaşımı…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasına 2021 sezonunda katılan Ayşe Yüksel, duruşuyla çok beğenilmişti. Survivor yarışmasında fırtınalar koparan Ayşe Yüksel, All Star’da teklif almasına rağmen kabul etmemişti. Yüksel’in sevenleri Twitter’ı ayağa kaldırınca Acun Ilıcalı anında Ayşe Yüksel’e yeniden bir teklifte bulunmuştu. Acun Ilıcalı’yı kıramayan Ayşe Yüksel, yarışmaya 1,5 ay sonra girmiş ve 4. olarak ayrılmıştı. Survivor yarışmasından sonra tatile çıkan Yüksel’in tatil pozları nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.