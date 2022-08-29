Ortaçağ döneminden bu yana bilinen ve kullanılan bir yöntem olan tarot falı hakkında bilinen yanlışlar yayılmaya ve tarotun bir fal olup, olmadığına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bunlar ışında tarot falının nasıl bakıldığı ise, herkesçe en çok merak edilen konulardan biri oluyor. Öte yandan doğru bakılan bir tarot falı, kişinin yaşamına ilişkin çok önemli bilinçaltı okumaları verebiliyor. Peki, tarot falı gerçek mi? Tarot falı nasıl bakılır, neler sorulur? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...