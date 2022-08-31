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31 Ağu 2022 - 00:13

Migros Market Ayçiçek Yağına Özel İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı, ve Un Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 34,50 TL, 35,90 TL, 64,50 TL’den Satışa Sunuluyor!

Migros Market hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri satışa sunmaya devam ediyor. Yaptığı kampanyalar ile gönüllere taht kuran Migros market inanılmaz kampanyalarına Ayçiçek yağlarını ve unları da ekledi. İşte Migros marketteki indirimli Ayçiçek yağı ve un fiyatları…