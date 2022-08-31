- 31 Ağu 2022 - 00:13

Migros Market Ayçiçek Yağına Özel İndirim Yaptı! Ayçiçek Yağı, ve Un Fiyatları Resmen Dip Yaptı! 34,50 TL, 35,90 TL, 64,50 TL’den Satışa Sunuluyor!

Migros Market hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünleri satışa sunmaya devam ediyor. Yaptığı kampanyalar ile gönüllere taht kuran Migros market inanılmaz kampanyalarına Ayçiçek yağlarını ve unları da ekledi. İşte Migros marketteki indirimli Ayçiçek yağı ve un fiyatları…

Yaygın mağazaları ve binlerce ürünü ile müşterilerine hitabetini günden güne artıran Migros market hız kesemden kampanyalarını yayınlamaya devam ediyor. Bu bağlamda indirimler yayınlayan Migros, indirim listesine Ayçiçek yağı ve un ürünlerine de ekledi. İşte Migros marketteki indirimli Ayçiçek yağı ve un fiyatları.

Yudum Ayçiçek yağı 1 litre: 35,90 TL

Migros Ayçiçek Yağı 2 litre: 64,90 TL

Komili Ayçiçek yağı 4 litre Pet: 129,90 TL

Migros Ayçiçek yağı 1 litre: 34,50 TL

Yudum Ayçiçek yağı 2 litre: 92,50 TL

Orkide Ayçiçek yağı 4 litre: 157,50 TL

Yudum Ayçiçek yağı 4 litre: 163,90 TL

Komili Ayçiçek yağı 2 litre: 91,50 TL

Komili Ayçiçek yağı 1 litre: 48,50 TL

Orkide Ayçiçek yağı 3 litre Pet: 119,50 TL

Kırlangıç Ayçiçek yağı 2 litre: 92,90 TL

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31 Ağu 2022 - 00:13 - Gündem

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