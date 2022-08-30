- 30 Ağu 2022 - 19:29 G: 30 Ağu 2022 - 19:53

Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan İç Çamaşırsız Pozlar! Bikini İzini Göstere Göstere Paylaştı; Yürekler Yerinden Fırladı! “Fırtına Gibi Estin Kızım!”

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, iç çamaşırsız pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! Bikini izini göstere göstere paylaşımda bulunan Biran Damla Yılmaz, adeta yüreklerin yerinden çıkmasına neden oldu! Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan isme “ Fırtına gibi estin” yorumları yapıldı! İşte merak edilenler…

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Eda Ece, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yakın zamanda çalışmaları başlayacaktı. Sevilen oyuncu Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisinin kadrosuna 5. sezon itibariyle katılmış ve bir anda kilitle isim olmuştu. Kumru karakterine hayat veren Yılmaz, Baraj dizisinden sonra mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Peki, Biran Damla Yılmaz nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

30 Ağu 2022 - 19:29 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Yarışmasını Kazanan Takım Yine İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Survivor’u Bıraktığı Gibi Masterchef’i Bırakacak! Sigortalar Cayır Cayır Yanmaya Başladı! mask
Masterchef Yarışmasını Kazanan Takım Yine İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Survivor’u Bıraktığı Gibi Masterchef’i Bırakacak! Sigortalar Cayır Cayır Yanmaya Başladı!
Pelin Karahan Hamile Mi? Hayranları Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu; Binlerce “Hayırlı Olsun” Mesajı Alıyor! Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! Neler Oluyor? mask
Pelin Karahan Hamile Mi? Hayranları Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu; Binlerce “Hayırlı Olsun” Mesajı Alıyor! Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Göğüs Dekolteli Pozları Kalpleri +135 Bpm’e Çıkardı! “Yüce Rabbim Seni Özene Bezene Yaratmış! Minicik Eteğiyle Yaktı Yıktı… mask
Hande Erçel’in Göğüs Dekolteli Pozları Kalpleri +135 Bpm’e Çıkardı! “Yüce Rabbim Seni Özene Bezene Yaratmış! Minicik Eteğiyle Yaktı Yıktı…
Survivor Nisa’nın Sütyenli Pozu Akılları Başlardan Aldı! “Evlilik Yaramış!” Yorumlar Arka Arkaya… Survivor Yarışmasındaki Halinden Eser Bırakmadı! Ortalık Yangın Yeri… mask
Survivor Nisa’nın Sütyenli Pozu Akılları Başlardan Aldı! “Evlilik Yaramış!” Yorumlar Arka Arkaya… Survivor Yarışmasındaki Halinden Eser Bırakmadı! Ortalık Yangın Yeri…
Pınar Deniz’den Ateşleri Harlayan Bornozlu Paylaşım! Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Cennetten Mi Kovuldun Bacım!” Görenler Mest Oldu! mask
Pınar Deniz’den Ateşleri Harlayan Bornozlu Paylaşım! Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Cennetten Mi Kovuldun Bacım!” Görenler Mest Oldu!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateş Yükselten Poz! Dudak Dudağa Yaklaşıp… Balayından İlk Kare Geldi; “Hiç Utanma Kalmadı Ki!” mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateş Yükselten Poz! Dudak Dudağa Yaklaşıp… Balayından İlk Kare Geldi; “Hiç Utanma Kalmadı Ki!”
Masterchef Hasan Biltekin İç Anadolu’yu İnim İnim İnletti! Mehmet Şef Elinden Tutmuş; Bedavaya Getirmişti, Tüm Planları İfşa Oldu! Meğer… mask
Masterchef Hasan Biltekin İç Anadolu’yu İnim İnim İnletti! Mehmet Şef Elinden Tutmuş; Bedavaya Getirmişti, Tüm Planları İfşa Oldu! Meğer…
Demet Özdemir’in Düğününü Unutturdular! 6 İsmin Fiziği, Çekiciliği… “Demet Yanınızda Sönük Kalmış!” Nefesleri Kestiler… mask
Demet Özdemir’in Düğününü Unutturdular! 6 İsmin Fiziği, Çekiciliği… “Demet Yanınızda Sönük Kalmış!” Nefesleri Kestiler…
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru Mideleri Kaldırdı! Regl Kanı Hakkında… “Hiç Utanmanız Yok Mu, Sizin Yüzünüz Kızarmaz Mı?” Neler Oluyor? mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru Mideleri Kaldırdı! Regl Kanı Hakkında… “Hiç Utanmanız Yok Mu, Sizin Yüzünüz Kızarmaz Mı?” Neler Oluyor?
Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!” mask
Yaprak Dökümü Fikret’in Üvey Oğulları Artık Bildiğiniz Gibi Değil! Öyle Bir Değişim Yaşamışlar Ki, Kızların Kalpleri Yerinden Fırladı! “Ne Olmuş Size!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Yarışmasını Kazanan Takım Yine İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Survivor’u Bıraktığı Gibi Masterchef’i Bırakacak! Sigortalar Cayır Cayır Yanmaya Başladı! mask
Masterchef Yarışmasını Kazanan Takım Yine İfşa Oldu! Acun Ilıcalı Survivor’u Bıraktığı Gibi Masterchef’i Bırakacak! Sigortalar Cayır Cayır Yanmaya Başladı!
Pelin Karahan Hamile Mi? Hayranları Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu; Binlerce “Hayırlı Olsun” Mesajı Alıyor! Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! Neler Oluyor? mask
Pelin Karahan Hamile Mi? Hayranları Mutluluktan Gözyaşlarına Boğuldu; Binlerce “Hayırlı Olsun” Mesajı Alıyor! Instagram, Twitter Bunu Konuşuyor! Neler Oluyor?
Hande Erçel’in Göğüs Dekolteli Pozları Kalpleri +135 Bpm’e Çıkardı! “Yüce Rabbim Seni Özene Bezene Yaratmış! Minicik Eteğiyle Yaktı Yıktı… mask
Hande Erçel’in Göğüs Dekolteli Pozları Kalpleri +135 Bpm’e Çıkardı! “Yüce Rabbim Seni Özene Bezene Yaratmış! Minicik Eteğiyle Yaktı Yıktı…
Survivor Nisa’nın Sütyenli Pozu Akılları Başlardan Aldı! “Evlilik Yaramış!” Yorumlar Arka Arkaya… Survivor Yarışmasındaki Halinden Eser Bırakmadı! Ortalık Yangın Yeri… mask
Survivor Nisa’nın Sütyenli Pozu Akılları Başlardan Aldı! “Evlilik Yaramış!” Yorumlar Arka Arkaya… Survivor Yarışmasındaki Halinden Eser Bırakmadı! Ortalık Yangın Yeri…
Pınar Deniz’den Ateşleri Harlayan Bornozlu Paylaşım! Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Cennetten Mi Kovuldun Bacım!” Görenler Mest Oldu! mask
Pınar Deniz’den Ateşleri Harlayan Bornozlu Paylaşım! Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Cennetten Mi Kovuldun Bacım!” Görenler Mest Oldu!
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateş Yükselten Poz! Dudak Dudağa Yaklaşıp… Balayından İlk Kare Geldi; “Hiç Utanma Kalmadı Ki!” mask
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’tan Ateş Yükselten Poz! Dudak Dudağa Yaklaşıp… Balayından İlk Kare Geldi; “Hiç Utanma Kalmadı Ki!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL