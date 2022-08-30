Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan İç Çamaşırsız Pozlar! Bikini İzini Göstere Göstere Paylaştı; Yürekler Yerinden Fırladı! “Fırtına Gibi Estin Kızım!”

Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Eda Ece, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yakın zamanda çalışmaları başlayacaktı. Sevilen oyuncu Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisinin kadrosuna 5. sezon itibariyle katılmış ve bir anda kilitle isim olmuştu. Kumru karakterine hayat veren Yılmaz, Baraj dizisinden sonra mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Peki, Biran Damla Yılmaz nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!