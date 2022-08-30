Yasak Elma Dizisinin Kumru’sundan İç Çamaşırsız Pozlar! Bikini İzini Göstere Göstere Paylaştı; Yürekler Yerinden Fırladı! “Fırtına Gibi Estin Kızım!”
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz, iç çamaşırsız pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü! Bikini izini göstere göstere paylaşımda bulunan Biran Damla Yılmaz, adeta yüreklerin yerinden çıkmasına neden oldu! Kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulan isme “ Fırtına gibi estin” yorumları yapıldı! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Biran Damla Yılmaz, Eda Ece, Şevval Sam ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yakın zamanda çalışmaları başlayacaktı. Sevilen oyuncu Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisinin kadrosuna 5. sezon itibariyle katılmış ve bir anda kilitle isim olmuştu. Kumru karakterine hayat veren Yılmaz, Baraj dizisinden sonra mükemmel bir çıkış yakalamıştı. Peki, Biran Damla Yılmaz nasıl bir paylaşımda bulundu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.