Yasak Elma’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Ölüm… Eda Ece İlk Kez Açıkladı; Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu! Kalpler Paramparça Oldu; Gencecik Yaşta…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Melisa Doğu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri yakında ekranlara gelmeye başlayacaktı. 6 yıl boyunca her Pazartesi evlerin konuğu olan Yasak Elma dizisinden gelen her gelişme ise büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay’ın artık Yasak Elma dizisinde olmayacağı, ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi için çalışmalara başlayacağı ortaya çıkmıştı. Daha bu haberin üzüntüsüne alışamayan seyirciye şimdide ölüm haberi verildi!

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