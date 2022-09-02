- 02 Eyl 2022 - 13:27 G: 02 Eyl 2022 - 13:29

Yasak Elma’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Ölüm… Eda Ece İlk Kez Açıkladı; Milyonlar Gözyaşlarına Boğuldu! Kalpler Paramparça Oldu; Gencecik Yaşta…

FOX TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma’dan yüreklerin sızım sızım sızlamasına neden olacak bir ölüm haberi geldi! Eda Ece’nin yapmış olduğu açıklamayla birlikte milyonlar adeta gözyaşlarına boğuldu. Kalplerin paramparça olmasına neden olan bu ölüm haberi, özellikle Eda Ece’yi derin bir hüzne boğdu. Gencecik yaşta vefat eden isim, tek bir paylaşımla açıklandı! Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Melisa Doğu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni bölümleri yakında ekranlara gelmeye başlayacaktı. 6 yıl boyunca her Pazartesi evlerin konuğu olan Yasak Elma dizisinden gelen her gelişme ise büyük bir ilgiyle takip ediliyordu. Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay’ın artık Yasak Elma dizisinde olmayacağı, ATV ekranlarında yayınlanacak olan Bir Küçük Gün Işığı dizisi için çalışmalara başlayacağı ortaya çıkmıştı. Daha bu haberin üzüntüsüne alışamayan seyirciye şimdide ölüm haberi verildi!

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02 Eyl 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

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