Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilerden, Dekolteden Vazgeçmek Nedir Bilmiyor! Ayna Karşısında Bacaklarını Göstere Göstere… “Alişan Seni Nasıl Kıskanmaz! Taş Gibisin!”

Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizisiyle anılan Buse Varol, yakın zamanda ekranlara döneceğinin müjdesini vermiş ama konu hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Dizisi için birkaç ayda 50 santimden fazla incelen Buse Varol, 40 santimden 34 santime kadar düşmüştü. Güzel oyuncunun adeta yeniden doğduğu fiziğiyle yapmış olduğu paylaşımlar bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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