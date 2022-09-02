Alişan’ın Eşi Buse Varol Minilerden, Dekolteden Vazgeçmek Nedir Bilmiyor! Ayna Karşısında Bacaklarını Göstere Göstere… “Alişan Seni Nasıl Kıskanmaz! Taş Gibisin!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, miniden ve dekolteden vazgeçmek nedir bilmiyor! Ayna karşısına geçerek bacaklarının güzelliğini gösteren güzel isim Buse Varol’a sevenleri ise “Alişan seni nasıl kıskanmaz! Taş gibisin” yorumları yapıldı! Peki, ekranlara geri dönen güzel oyuncu Buse Varol nasıl bir paylaşımda bulundu?
Camdaki Kız ve Gönül Dağı dizisiyle anılan Buse Varol, yakın zamanda ekranlara döneceğinin müjdesini vermiş ama konu hakkında hiçbir açıklamada bulunmamıştı. Dizisi için birkaç ayda 50 santimden fazla incelen Buse Varol, 40 santimden 34 santime kadar düşmüştü. Güzel oyuncunun adeta yeniden doğduğu fiziğiyle yapmış olduğu paylaşımlar bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.