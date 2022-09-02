Demet Özdemir’e Kaynana Şoku! Tek Bir Paylaşım Ortalığı İnletti; Düğünden Sonra İlk Kez Sessizliğini Bozdu! “Koç Ailesine…”
Bir süredir görkemli bir düğün ile hayatlarını birleştirmiş olmalarıyla gündemlerden düşmeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden yeni bir haber daha geldi. İlk paylaşımı gerçekleştiren ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’un ardından Demet Özdemir’i bu kez övgülere boğan başka bir isim Oğuzhan Koç’un annesi oldu. İşte detaylar...
Bir süredir görkemli bir düğün ile hayatlarını birleştirmiş olmalarıyla gündemlerden düşmeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden yeni bir haber daha geldi. İlk paylaşımı gerçekleştiren ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’un ardından Demet Özdemir’i bu kez övgülere boğan başka bir isim Oğuzhan Koç’un annesi oldu. Yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırtan Oğuzhan Koç’un annesi, fotoğrafın altına düştüğü not ile de herkesi şaşırtmayı başardı. Peki, Oğuzhan Koç’un annesi kim? Oğuzhan Koç’un annesi Kıymet Koç, Demet Özdemir ile ilgili ne paylaştı? Kıymet Koç, Demet Özdemir ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
02 Eyl 2022 - 15:15 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.