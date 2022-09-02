Demet Özdemir’e Kaynana Şoku! Tek Bir Paylaşım Ortalığı İnletti; Düğünden Sonra İlk Kez Sessizliğini Bozdu! “Koç Ailesine…”

Bir süredir görkemli bir düğün ile hayatlarını birleştirmiş olmalarıyla gündemlerden düşmeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden yeni bir haber daha geldi. İlk paylaşımı gerçekleştiren ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’un ardından Demet Özdemir’i bu kez övgülere boğan başka bir isim Oğuzhan Koç’un annesi oldu. Yaptığı paylaşım ile herkesi şaşırtan Oğuzhan Koç’un annesi, fotoğrafın altına düştüğü not ile de herkesi şaşırtmayı başardı. Peki, Oğuzhan Koç’un annesi kim? Oğuzhan Koç’un annesi Kıymet Koç, Demet Özdemir ile ilgili ne paylaştı? Kıymet Koç, Demet Özdemir ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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