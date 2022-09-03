Altın Fiyatlarında Büyük Deprem! Yer Yerinden Oynadı; 1450 Lira Şoku Dizleri Dövdürdü! Bu Saatten Sonra Altın Alacaklar Dikkat Etmezse…

Yerel ve global olaylardan etkilenen altın, özellikle FED faiz kararından sonra iyice dağılıyor. Hem düşüş hem de yükseliş yaşayabilen altın, Amerika’dan gelen açıklama sonrasında dipleri boyladı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!