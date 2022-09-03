03 Eyl 2022 - 09:36 Güncelleme: 03 Eyl 2022 - 09:55
Altın Fiyatlarında Büyük Deprem! Yer Yerinden Oynadı; 1450 Lira Şoku Dizleri Dövdürdü! Bu Saatten Sonra Altın Alacaklar Dikkat Etmezse…
Altın fiyatlarında büyük deprem yaşanmaya başladı! Açıklanan son FED kararından sonra 1000 liranın altına düşen altından şimdide 1450 lira şoku geldi. Bunun üzerine birçok kişi dizlerini dövmeye başladı! Peki, altın cephesinde neler oluyor?
Yerel ve global olaylardan etkilenen altın, özellikle FED faiz kararından sonra iyice dağılıyor. Hem düşüş hem de yükseliş yaşayabilen altın, Amerika’dan gelen açıklama sonrasında dipleri boyladı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.