- 03 Eyl 2022 - 09:36 G: 03 Eyl 2022 - 09:55

Altın Fiyatlarında Büyük Deprem! Yer Yerinden Oynadı; 1450 Lira Şoku Dizleri Dövdürdü! Bu Saatten Sonra Altın Alacaklar Dikkat Etmezse…

Altın fiyatlarında büyük deprem yaşanmaya başladı! Açıklanan son FED kararından sonra 1000 liranın altına düşen altından şimdide 1450 lira şoku geldi. Bunun üzerine birçok kişi dizlerini dövmeye başladı! Peki, altın cephesinde neler oluyor?

Yerel ve global olaylardan etkilenen altın, özellikle FED faiz kararından sonra iyice dağılıyor. Hem düşüş hem de yükseliş yaşayabilen altın, Amerika’dan gelen açıklama sonrasında dipleri boyladı! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?  

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03 Eyl 2022 - 09:36 Ankara- Yaşam

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Altın Fiyatlarında Büyük Deprem! Yer Yerinden Oynadı; 1450 Lira Şoku Dizleri Dövdürdü! Bu Saatten Sonra Altın Alacaklar Dikkat Etmezse… mask
Altın Fiyatlarında Büyük Deprem! Yer Yerinden Oynadı; 1450 Lira Şoku Dizleri Dövdürdü! Bu Saatten Sonra Altın Alacaklar Dikkat Etmezse…
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