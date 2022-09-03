Hangi Burç Sülük Gibidir? İşte Bir Kez Yüz Verince Astarını İsteyen Burçlar…

Her burcun insanı ile karakteristik özellikleri gereği mesafeli ya da saygın bir ilişki kurmak pek mümkün olmuyor. Tam aksine bazı burçlar, soğuk ve mesafeli kavramlarının ne olduğunu bilmeyecek kadar samimi ve içten bir ilişki kurma eğilimi taşıyor. Bir gülümsemeye bile kocaman bir sarılma ile karşılık verebilecek olan bu burçlar, deyim yerindeyse sülük gibi yapışıp, daha sıcak ilişkiler kurmak istiyor! Peki, hangi burç sülük gibidir? İşte bir kez yüz verince astarını isteyen burçlar…