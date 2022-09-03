Yasak Elma Dizisinin Kumru’su İmaj Değişimiyle Mosmor Etti! Artık Annesi, Babası Bile Tanıyamaz; Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Saçlar Başlar O Biçim…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni sezonu yakında ekranlara gelmeye başlayacaktı. Çekimleri için toplanan isimlerden olan Eda Ece’nin kısa bir süre önce büyük bir değişime girmesi herkesi şaşırtmıştı. Şimdiyse bir değişimde Biran Damla Yılmaz’dan geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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