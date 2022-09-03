Yasak Elma Dizisinin Kumru’su İmaj Değişimiyle Mosmor Etti! Artık Annesi, Babası Bile Tanıyamaz; Son Hali Ağızları Açık Bıraktı! Saçlar Başlar O Biçim…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Kumru karakteriyle fırtınalar estiren Biran Damla Yılmaz, imaj değişimiyle herkesi şok içerisinde bıraktı! Artık annesinin babasının bile tanıyamayacağına dair yorumlar alan Biran Damla Yılmaz, son haliyle ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte saçını başını değiştiren Biran Damla Yılmaz’ın son hali…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin yeni sezonu yakında ekranlara gelmeye başlayacaktı. Çekimleri için toplanan isimlerden olan Eda Ece’nin kısa bir süre önce büyük bir değişime girmesi herkesi şaşırtmıştı. Şimdiyse bir değişimde Biran Damla Yılmaz’dan geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.