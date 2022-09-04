- 04 Eyl 2022 - 10:58 G: 04 Eyl 2022 - 11:23

Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor Mu? Seyircinin Ağlamaktan İçi Dışına Çıkınca, Yapımcı “Mecburuz” Dedi! Ekip Ayağa Kalktı… Neler Oluyor?

Trt1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda yeni sezon heyecanı başladı! Dilek karakterinin olmadığı ilk bölüm, seyircilerin yüreklerine dokundu hatta milyonların ağlamaktan içi dışına bile çıktı! Twitter’da halen gündem olan Gönül Dağı dizisi için yapımcıdan bomba bir karar çıktı! “Artık mecburuz” diyen Gönül Dağı ekibi, resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın başrollerini paylaştığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın dizide olmaması yürekleri sızlatırken; Berk Atan’ın oyunculuğu ise milyonların içini dışına çıkaracak kadar ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Eyl 2022 - 10:58 Ankara- Yaşam

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