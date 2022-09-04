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04 Eyl 2022 - 10:58

Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor Mu? Seyircinin Ağlamaktan İçi Dışına Çıkınca, Yapımcı “Mecburuz” Dedi! Ekip Ayağa Kalktı… Neler Oluyor?

Trt1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda yeni sezon heyecanı başladı! Dilek karakterinin olmadığı ilk bölüm, seyircilerin yüreklerine dokundu hatta milyonların ağlamaktan içi dışına bile çıktı! Twitter’da halen gündem olan Gönül Dağı dizisi için yapımcıdan bomba bir karar çıktı! “Artık mecburuz” diyen Gönül Dağı ekibi, resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…