Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Geliyor Mu? Seyircinin Ağlamaktan İçi Dışına Çıkınca, Yapımcı “Mecburuz” Dedi! Ekip Ayağa Kalktı… Neler Oluyor?
Trt1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı’nda yeni sezon heyecanı başladı! Dilek karakterinin olmadığı ilk bölüm, seyircilerin yüreklerine dokundu hatta milyonların ağlamaktan içi dışına bile çıktı! Twitter’da halen gündem olan Gönül Dağı dizisi için yapımcıdan bomba bir karar çıktı! “Artık mecburuz” diyen Gönül Dağı ekibi, resmen ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Berk Atan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın başrollerini paylaştığı Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın dizide olmaması yürekleri sızlatırken; Berk Atan’ın oyunculuğu ise milyonların içini dışına çıkaracak kadar ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.