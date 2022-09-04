Defne Samyeli’nin Küçük Kızı Bordo Bikinisiyle Yürek Hoplattı! Bacaklarını Açtı, İncecik Beliyle Şov Yaptı! Alev Alev Yanıyor Ortalık… “Kaç Yaşındasın!”
Güzeller güzeli oyuncu Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, bordo bikinisiyle yürekleri hop hop hoplattı! Şezlongun üzerinde bacaklarını açan ve incecik beliyle şov yapan Derin Talu, ortalığın alev alev yanmasına neden oldu! Hayranlarının “Kaç yaşındasın sen ya!” yorumlarını alan Derin Talu, kısa sürede gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Annesi Defne Samyeli ve kardeşi Deren Talu gibi oyuncu olmaktan çok makyaj artisti olmayı planlayan Derin Talu, herkesi şaşırtmıştı. Manken olarak hayatına şu sıralar devam eden Derin Talu, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla çok konuşuluyordu. Sosyal medyada oldukça aktif olan Derin Talu’nun tatilinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! Bordo bir bikini giyen Derin Talu’nun fiziğini görenler ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.