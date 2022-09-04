Defne Samyeli’nin Küçük Kızı Bordo Bikinisiyle Yürek Hoplattı! Bacaklarını Açtı, İncecik Beliyle Şov Yaptı! Alev Alev Yanıyor Ortalık… “Kaç Yaşındasın!”

Annesi Defne Samyeli ve kardeşi Deren Talu gibi oyuncu olmaktan çok makyaj artisti olmayı planlayan Derin Talu, herkesi şaşırtmıştı. Manken olarak hayatına şu sıralar devam eden Derin Talu, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla çok konuşuluyordu. Sosyal medyada oldukça aktif olan Derin Talu’nun tatilinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! Bordo bir bikini giyen Derin Talu’nun fiziğini görenler ne diyeceğini şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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