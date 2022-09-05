İzel Kimdir, Nerelidir? Şarkıcı İzel’e Ne Oldu? İzel’in Hastalığı mı Var?
Kurdukları İzel-Çelik-Ercan isimli grup ile 90’lı yıllara adeta damga vuran müzik grubu, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Eski grubu ile yeniden sahneye çıkan İzel, son sahnelerini Fethiye’de gerçekleştirdi. Fethiye’deki sahnesinde bir rahatsızlık geçiren İzel ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Kurdukları İzel-Çelik-Ercan isimli grup ile 90’lı yıllara adeta damga vuran müzik grubu, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Eski grubu ile yeniden sahneye çıkan İzel, son sahnelerini Fethiye’de gerçekleştirdi. Fethiye’deki sahnesinde bir rahatsızlık geçiren İzel, sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiyi kendisi verdi! Peki, İzel kimdir, nerelidir? Şarkıcı İzel’e ne oldu? İzel’in hastalığı mı var? Şarkıcı İzel sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…
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05 Eyl 2022 - 11:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.