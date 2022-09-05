Kurdukları İzel-Çelik-Ercan isimli grup ile 90’lı yıllara adeta damga vuran müzik grubu, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Eski grubu ile yeniden sahneye çıkan İzel, son sahnelerini Fethiye’de gerçekleştirdi. Fethiye’deki sahnesinde bir rahatsızlık geçiren İzel, sağlık durumuna ilişkin ilk bilgiyi kendisi verdi! Peki, İzel kimdir, nerelidir? Şarkıcı İzel’e ne oldu? İzel’in hastalığı mı var? Şarkıcı İzel sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? İşte, detaylar…

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