Her burcun insanlara sağladığı karakteristik özellikler, insanların hangi alanlarda daha güçlü olacağını gösteriyor. Özellikle bazı burçlar otorite kurma konusunda doğuştan yetenekli oluyor. Sert ve kuralcı olan bu burçlar, otoritesinin sorgulanmasından da pek hoşlanmıyor. Bu nedenle ilişkilerinde sık sık manipülatif tavırlar sergileyen bu burçların kurallarını yıkmak ise neredeyse imkansız görünüyor! Peki, otorite kurmada üstüne tanımayan burçlar hangileridir? İşte sert ve kuralcı burçlar…