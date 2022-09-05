Defne Samyeli’nin Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsimle Yan Yana Görüntü Verdi Ki, Gören Duyan Ne Diyeceğini Şaşırıyor! “Yok Artık!”

Magazin dünyasının sık sık yakın markaja aldığı isimlerden biri olan spiker, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli’nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Görüntülendiği kişi ile herkesi şaşırtan Defne Samyeli’nin bu aşk dedikodularına ne diyeceği ise, büyük merak konusu haline dönüştü. Öte yandan Defne Samyeli’nin aynı isim ile daha önce de birlikte anıldığı öğrenildi. Peki, Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken mi açtı? Defne Samyeli’nin sevgilisi var mı, kim? Defne Samyeli, kim ile görüntülendi? Defne Samyeli, aşk dedikodularına ne dedi? İşte, detaylar…

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