Defne Samyeli’nin Büyük Aşkı Ortaya Çıktı! Öyle Bir İsimle Yan Yana Görüntü Verdi Ki, Gören Duyan Ne Diyeceğini Şaşırıyor! “Yok Artık!”
Magazin dünyasının sık sık yakın markaja aldığı isimlerden biri olan spiker, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli’nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Görüntülendiği kişi ile herkesi şaşırtan Defne Samyeli’nin bu aşk dedikodularına ne diyeceği ise, büyük merak konusu haline dönüştü. Öte yandan Defne Samyeli’nin aynı isim ile daha önce de birlikte anıldığı öğrenildi. İşte detaylar...
Magazin dünyasının sık sık yakın markaja aldığı isimlerden biri olan spiker, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli’nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Görüntülendiği kişi ile herkesi şaşırtan Defne Samyeli’nin bu aşk dedikodularına ne diyeceği ise, büyük merak konusu haline dönüştü. Öte yandan Defne Samyeli’nin aynı isim ile daha önce de birlikte anıldığı öğrenildi. Peki, Defne Samyeli, yeni bir aşka yelken mi açtı? Defne Samyeli’nin sevgilisi var mı, kim? Defne Samyeli, kim ile görüntülendi? Defne Samyeli, aşk dedikodularına ne dedi? İşte, detaylar…
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05 Eyl 2022 - 14:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.