Aile Destek Programı Ödemesi Yattı Mı, Ne Zaman Verilecek? İşte Okul, Kira, Yakacak, Giyecek Yardımlarının Hesaplara Yatırılacağı O Tarih!
Sosyal devlet anlayışının benimsendiği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardımları dar gelirli aileler için büyük önem taşırken son günlerde başvurular sonucu yardım almaya hak kazanan vatandaşların merakla beklediği yardımların hesaplara yatırılış tarihi belli oldu. İşte merakla beklenen o tarih.
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler nedeni ile artan hayat pahalılığından en çok etkilenen kesim de dar gelirli aileler olmakta. Alım gücü yüksek olmayan ailelerin yaşadığı problemler elektronikte gıdaya, giyimden temel ihtiyaçlara kadar birçok alanda pek çok üründe yaşanan %100’ü aşan zamlar nedeni ile her geçen gün artmakta. Artan bu hayat pahalılığı nedeni ile de vatandaşın zor durumuna yetişen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Belediyeler ve Sosyal Vakıflar olmakta. Dar gelirli birçok aileye birçok alanda destek olan ve bu bağlamda destek kayıtları açan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yapılacak olan yardımların vatandaşların hesabına geçirileceği gün için açıklamada bulundu. İşte sosyal yardımların hesaplara yatırılacağı gün ile ilgili detaylar.
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05 Eyl 2022 - 21:54 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.