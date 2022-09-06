- 06 Eyl 2022 - 22:15

Arka Sokaklar Dizisinden Yürekleri Sızlatan Veda! Artık “Mesut Komiser” Yok! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Neler Oluyor?

Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına devam eden Arka Sokaklar dizisinden Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama gerçekleştiren Şevket Çoruh, canlandırdığı Mesut karakteri ve Arka Sokaklar dizisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına devam eden Arka Sokaklar dizisinden Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama gerçekleştiren Şevket Çoruh, canlandırdığı Mesut karakteri ve Arka Sokaklar dizisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser ayrıldı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisini bıraktı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

06 Eyl 2022 - 22:15 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BİM Market İndirimleri Abarttı! Onlarca Ürünün Fiyatı Düştü! BİM 13 Eylül Aktüelinde Yok Yok! İşte BİM 13 Eylül Aktüel Ürünleri! mask
BİM Market İndirimleri Abarttı! Onlarca Ürünün Fiyatı Düştü! BİM 13 Eylül Aktüelinde Yok Yok! İşte BİM 13 Eylül Aktüel Ürünleri!
Masterchef Yağız’ın Aşkı “Doktor Meryem” Ortaya Çıktı! Tüm Genç Kızların Hayallerini Süslemişti! Meryem Boyaz Kimdir, Ne Doktoru, Kaç Yaşında? mask
Masterchef Yağız’ın Aşkı “Doktor Meryem” Ortaya Çıktı! Tüm Genç Kızların Hayallerini Süslemişti! Meryem Boyaz Kimdir, Ne Doktoru, Kaç Yaşında?
Dar Gelirli Ailelere Müjde! 1.150 TL’ye Varan Doğalgaz Desteği! Doğalgaz Desteğinden Kimler Yararlanabilir? İşte Başvuru Koşulları ve Tarihi! mask
Dar Gelirli Ailelere Müjde! 1.150 TL’ye Varan Doğalgaz Desteği! Doğalgaz Desteğinden Kimler Yararlanabilir? İşte Başvuru Koşulları ve Tarihi!
Türkan Şoray'ın Şuan Ki Yaşı Merak Uandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Partneri Kadir İnanır ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Meğer… mask
Türkan Şoray'ın Şuan Ki Yaşı Merak Uandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan şaştı kaldı! Partneri Kadir İnanır ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti! Meğer…
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dış Ses (Gürbüz) kimdir? Yemekteyiz Gürbüz gerçek adı, instagram adresi nedir? Aydoğan Temel Kimdir? mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz Dış Ses (Gürbüz) kimdir? Yemekteyiz Gürbüz gerçek adı, instagram adresi nedir? Aydoğan Temel Kimdir?
70'lik Bülent Ersoy’un Frikiği Ortalığı Karıştırdı! Elbisesinin Askısı Kopunca Her Şeyi Göründü! “Bu Yaştan Sonra…” Sosyal Medya Yıkılıyor… mask
70'lik Bülent Ersoy’un Frikiği Ortalığı Karıştırdı! Elbisesinin Askısı Kopunca Her Şeyi Göründü! “Bu Yaştan Sonra…” Sosyal Medya Yıkılıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL