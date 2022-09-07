- 07 Eyl 2022 - 11:57 G: 07 Eyl 2022 - 12:20

Selin Ciğerci’nin Göğüs Dekolteli Pozları Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Boşanmak Sana Yaradı!” İç Çamaşırı Giymeyince Her Şeyi Belli Oldu! “Ateşli” Yorumlar Arka Arkaya…

Dönem dönem iddialı çıkışlarıyla gündem olan Selin Ciğerci bu kez göğüs dekolteli pozlarıyla adeta yürekleri yerinden çıkardı! Hayranlarından “Boşanmak sana yaradı” yorumlarını alan Selin Ciğerci, iç çamaşırı giymeyince ortalık fena bir biçimde karıştı! “Ateşli” yorumlarını alan Selin Ciğerci, hayranlarından tam not almayı başardı! İşte merak edilen tüm detaylar…

2019 yılında büyük bir aşkla Gökhan Çıra’yla dünya evine girmişti. Evliliklerinin ikinci yıllarında ise boşanma kararı aldıklarını duyurmuşlardı. 2021 yılında boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, birkaç ay sonra barışma kararı almış ve sade bir nikahla yeniden evlenmişlerdi. Çok geçmeden bu kez de ikinci kez boşanacaklarını duyurmuşlardı. Aşk acısını kenara bırakan Selin Ciğerci sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak öyle bir dekolte verdi ki…

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07 Eyl 2022 - 11:57 Ankara- Yaşam

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