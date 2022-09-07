Burçların genellikle karakteristik özellikleri ciddiye alınsa da burçların etkilediği fiziksel özellikler hiç de azımsanmayacak kadar insanlarda kendisini var ediyor. Şöyle ki, bazı burçların tipik fiziksel özellikleri, o burca sahip olan kişinin nasıl göründüğüne dair ipuçları veriyor. Özellikle de fiziksel özellikler konusunda doğuştan şanslı olan bazı burçlar, adeta manken olmak için dünyaya gelmiş gibi görünüyor. Bu listede yer alan burçların sahip olduğu fiziksel özellikler düşünüldüğünde, nefes kestiklerini söylemek de mümkün oluyor! Peki, fiziğiyle girdiği ortamda nefes kesen burçlar hangileridir? İşte 90 – 60 – 90 burçlar…