- 07 Eyl 2022 - 13:26 G: 07 Eyl 2022 - 13:40

Üç Kız Kardeş Dizisinde Kıyım Var! Yapayalnız, Bir Başlarına Kaldılar; Ölüm Haberi Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece Birkaç Gün Sonra…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde resmen kıyım var! Üç kardeşinde yapayalnız ve çaresiz kaldığı görülürken; ölüm haberi ise yürekleri sızım sızım sızlattı! Sadece birkaç gün sonra ekranlara gelecek olan Üç Kız Kardeş dizisinin fragmanı bile seyircinin şaşkına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Özgü Kaya, İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven ve Veda Yurtsever gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. İclal Aydın’ın hayat verdiği Nesrin karakteri, kızı Türkan’ın başına gelenleri duyunca daha fazla dayananmış ve kalpten gitmişti. Yeni sezonda olup olmayacağı merak edilen İclal Aydın, senaryoyla yanıtını verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Eyl 2022 - 13:26 Ankara- Yaşam

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