Üç Kız Kardeş Dizisinde Kıyım Var! Yapayalnız, Bir Başlarına Kaldılar; Ölüm Haberi Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece Birkaç Gün Sonra…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde resmen kıyım var! Üç kardeşinde yapayalnız ve çaresiz kaldığı görülürken; ölüm haberi ise yürekleri sızım sızım sızlattı! Sadece birkaç gün sonra ekranlara gelecek olan Üç Kız Kardeş dizisinin fragmanı bile seyircinin şaşkına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Özgü Kaya, İclal Aydın, Reha Özcan, Berker Güven ve Veda Yurtsever gibi başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Haziran ayında ekranlara gelmişti. İclal Aydın’ın hayat verdiği Nesrin karakteri, kızı Türkan’ın başına gelenleri duyunca daha fazla dayananmış ve kalpten gitmişti. Yeni sezonda olup olmayacağı merak edilen İclal Aydın, senaryoyla yanıtını verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.