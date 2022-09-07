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07 Eyl 2022 - 13:26

Üç Kız Kardeş Dizisinde Kıyım Var! Yapayalnız, Bir Başlarına Kaldılar; Ölüm Haberi Hüngür Hüngür Ağlattı! Sadece Birkaç Gün Sonra…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş dizisinde resmen kıyım var! Üç kardeşinde yapayalnız ve çaresiz kaldığı görülürken; ölüm haberi ise yürekleri sızım sızım sızlattı! Sadece birkaç gün sonra ekranlara gelecek olan Üç Kız Kardeş dizisinin fragmanı bile seyircinin şaşkına dönmesine neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…