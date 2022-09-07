Senden Daha Güzel Dizisi Final Yapıyor? Dizinin Efsun'u Cemre Baysel’dan Bomba Açıklama Geldi! FOX TV’nin Fişi Çektiği Gündem Olmuştu; Perde Arkası Aralandı!
2022 yazında yayın hayatına başlayan yaz dizileri arasında yer alan Senden Daha Güzel dizisi ile ilgili, dizinin severlerini üzecek açıklama yapıldı. Fox TV ekranlarında seyirci ile buluşan dizi ile ilgili verilen bomba karar ise şu şekilde.
Başrollerinde Cemre Baysal ve Burak Çelik’in yer aldığı Senden Daha Güzel dizisi ile ilgili bomba karar gündemi sarstı. Fox TV ekranlarında seyirciler ile buluşan dizi, 2022 yılının yaz ayları dizileri arasında yer alıyordu. Dizinin yayınlanmaya başlaması ile birlikte geniş bir hayran kitlesi elde etmesi uzun sürmedi. Ayrıca dizinin Youtube bölümlerinde de izlenme rekorları kırması dizi ile ilgili açık bir gelecek sunuyordu. Her şeyin güzel ilerlediği projede ise Fox TV tarafından alınan kararla yayın günü değiştirildi ve dizi için kaçınılmaz çöküş başladı. Daha sonra yapımcılar ve yayıncı kanal tarafından alınan karar ise çok geçmeden duyuruldu. İşte Senden Daha Güzel dizisi ile ilgili alınan bomba karar ve perde arkası.
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07 Eyl 2022 - 16:50 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.