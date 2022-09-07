Senden Daha Güzel Dizisi Final Yapıyor? Dizinin Efsun'u Cemre Baysel’dan Bomba Açıklama Geldi! FOX TV’nin Fişi Çektiği Gündem Olmuştu; Perde Arkası Aralandı!

Başrollerinde Cemre Baysal ve Burak Çelik’in yer aldığı Senden Daha Güzel dizisi ile ilgili bomba karar gündemi sarstı. Fox TV ekranlarında seyirciler ile buluşan dizi, 2022 yılının yaz ayları dizileri arasında yer alıyordu. Dizinin yayınlanmaya başlaması ile birlikte geniş bir hayran kitlesi elde etmesi uzun sürmedi. Ayrıca dizinin Youtube bölümlerinde de izlenme rekorları kırması dizi ile ilgili açık bir gelecek sunuyordu. Her şeyin güzel ilerlediği projede ise Fox TV tarafından alınan kararla yayın günü değiştirildi ve dizi için kaçınılmaz çöküş başladı. Daha sonra yapımcılar ve yayıncı kanal tarafından alınan karar ise çok geçmeden duyuruldu. İşte Senden Daha Güzel dizisi ile ilgili alınan bomba karar ve perde arkası.

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