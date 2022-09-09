Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ilgaz Savcı Değilmiş! Ölen İsim Ortaya Çıktı! Sosyal Medya Bu Görüntüyü Konuşuyor; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin yeni sezonu Pazar akşamlarını süslemeye devam edecekti. Heyecanla beklenen dizinin ikinci sezonu için ilk fragman yayınlandı ve akıllarda tek bir soru oluştu: Yargı dizisinde kim öldü? İşte merak edilen tüm detaylar…

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