- 14 Eyl 2022 - 17:46 G: 14 Eyl 2022 - 18:11

Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Başından Kaynar Sular Dökülecek! Somer’in Yediği Naneler Tek Tek Ortaya Çıktı; Mine Gerçeği… “Yazıklar Olsun!

Kanal D ekranlarında yeni bir sezona giriş yapan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan’ın başından aşağı kaynar suların döküleceği ortaya çıktı! Somer’in yediği nanelerin ortaya çıkmasına ramak kaldığı gözler önüne serildi! Mine ve Kiraz gerçeği karşısında neler yapacağı merak konusu olan Türkan, şok etkisi yarattı! İşte milyonlara “Yazıklar olsun” dedirten o anlar…

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan ve Veda Yurtsever gibi birbirinden kaliteli oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin sezon finalinde nefesler tutulmuştu. Nesrin’in Somer ve Rüçhan hakkında tüm gerçekleri öğrenmesinden hemen sonra yatağa uzandığı gibi hayata göz yumması, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Güzeller güzeli Türkan’ın aslında büyük bir belada olduğunu öğrenen Nesrin’in ölmediği ama ölümden döndüğü görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

14 Eyl 2022 - 17:46 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Sahne! Ayakkabılarını Çıkarttı; Öyle Bir Okşadı Ki… “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı Sizin?” Tepkiler Gırla… mask
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Sahne! Ayakkabılarını Çıkarttı; Öyle Bir Okşadı Ki… “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı Sizin?” Tepkiler Gırla…
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor?
1 Kadın 1 Erkek Komedi Dizisi Yeniden Başlıyor! Demet Evgar (Zeynep) ile Emre Karayel'in (Ozan) Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Sonunda!” Dengeler Alt Üst… mask
1 Kadın 1 Erkek Komedi Dizisi Yeniden Başlıyor! Demet Evgar (Zeynep) ile Emre Karayel'in (Ozan) Bir Araya Gelip Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Sonunda!” Dengeler Alt Üst…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’e Ne Oldu? Nesrin Öldü Mü, Sağlık Sorunu Ne? Son Halini Görenler Paramparça Oluyor! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Nesrin’e Ne Oldu? Nesrin Öldü Mü, Sağlık Sorunu Ne? Son Halini Görenler Paramparça Oluyor!
Gönül Dağı Dizisinden Cemile’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Gülsim Ali İlhan’dan Sonra Ortalık Durulmuyor! “Final Yapın Daha İyi!” mask
Gönül Dağı Dizisinden Cemile’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! Gülsim Ali İlhan’dan Sonra Ortalık Durulmuyor! “Final Yapın Daha İyi!”
Kusursuz Kiracı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Eylül 2022 Kusursuz Kiracı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Kusursuz Kiracı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 13 Eylül 2022 Kusursuz Kiracı Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 13 Eylül 2022 2022 Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Üç Kız Kardeş Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 13 Eylül 2022 2022 Üç Kız Kardeş Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Üç Kız Kardeş Dizisi Ortalığı Salladı Geçti! Evlendiğine Evleneceğine Bin Pişman Oldu; Somer ile Türkan, Rüçhan Hanım'ın Evine Geri Döndüler ... mask
Üç Kız Kardeş Dizisi Ortalığı Salladı Geçti! Evlendiğine Evleneceğine Bin Pişman Oldu; Somer ile Türkan, Rüçhan Hanım'ın Evine Geri Döndüler ...
Camdaki Kız Dizisinin Yeni Fragmanı Kıyameti Kopardı! Nalan ve Hayri’nin Aşkı İfşalandı; Sedat Hapı Yuttu! Eşşek Sudan Gelinceye Kadar Dayak Yiyecek… mask
Camdaki Kız Dizisinin Yeni Fragmanı Kıyameti Kopardı! Nalan ve Hayri’nin Aşkı İfşalandı; Sedat Hapı Yuttu! Eşşek Sudan Gelinceye Kadar Dayak Yiyecek…
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Pılını Pırtını Topladı; Bu Sezon Olmayacak! Nalan’ın İhanetini Öğrenince Her Şey Yerle Bir Oldu! “Yok Artık!” mask
Camdaki Kız Dizisinde Sedat Pılını Pırtını Topladı; Bu Sezon Olmayacak! Nalan’ın İhanetini Öğrenince Her Şey Yerle Bir Oldu! “Yok Artık!”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler… mask
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler…
Yasemince’nin Sürahi Nine’si Son Haliyle Şoke Ediyor! “Yerli Doja Cat!” Yorumlar Gırla; Görenler Tanıyamıyor! mask
Yasemince’nin Sürahi Nine’si Son Haliyle Şoke Ediyor! “Yerli Doja Cat!” Yorumlar Gırla; Görenler Tanıyamıyor!
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi! mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi!
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Kızları Göründü! Minicik Elleri, Yumuduk Suratıyla Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Maşallah” Yorumları Peş Peşe… mask
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Kızları Göründü! Minicik Elleri, Yumuduk Suratıyla Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Maşallah” Yorumları Peş Peşe…
İrem Derici Transparan Pantolonu ve Göğüs Dekoltesiyle Yaktı Yıktı! Instagram’da Fırtınalar Çıkardı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Mu Kalbimizi Yerinden Çıkarman?” mask
İrem Derici Transparan Pantolonu ve Göğüs Dekoltesiyle Yaktı Yıktı! Instagram’da Fırtınalar Çıkardı; Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Yok Mu Kalbimizi Yerinden Çıkarman?”
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!” mask
Survivor Aycan’ın Yeni Göğüsleriyle Şok Etkisi Yarattı! Sokak Ortasına Sütyenle Çıkıp Öyle Bir Poz Verdi Ki… “Acun Arada Ünlü Ettiklerini Kontrol Et!”
Masterchef Yarışmasında Hangi Takımın Kazandığı İfşa Edildi! Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor; Acun Ilıcalı Delirecek! Kırmızı mı, Mavi mi? mask
Masterchef Yarışmasında Hangi Takımın Kazandığı İfşa Edildi! Masterchef Kahini Susmak Nedir Bilmiyor; Acun Ilıcalı Delirecek! Kırmızı mı, Mavi mi?
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Akıl Beyin Yakan Kriz Çıktı! Apar Topar Final Yapacak; Artık Ekranlarda Bir Bölüm Bile Olmayacak! Neler Oluyor?
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Sırrı İfşa Çıktı! Neden Geç Başladığı Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer O Oyuncuyla… mask
Arka Sokaklar Dizisinin Büyük Sırrı İfşa Çıktı! Neden Geç Başladığı Merak Konusu Olmuştu; Son Dakika Bilgisi Geldi! Meğer O Oyuncuyla…
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İçin Kıyılan Paraya Pablo Escobar Kıymadı! Cengiz Ünder Sevgilisini Görmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!” mask
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu İçin Kıyılan Paraya Pablo Escobar Kıymadı! Cengiz Ünder Sevgilisini Görmek İçin Öyle Bir Şey Yaptı Ki… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler… mask
Masterchef Dilan’dan Tüyler Ürperten Fatma Nur Açıklaması! Perde Arkasını Tek Tek Açıklandı; Fatma Nur Duyarsa Saç Baş Kavga! Neler Dedi Neler…
Yasemince’nin Sürahi Nine’si Son Haliyle Şoke Ediyor! “Yerli Doja Cat!” Yorumlar Gırla; Görenler Tanıyamıyor! mask
Yasemince’nin Sürahi Nine’si Son Haliyle Şoke Ediyor! “Yerli Doja Cat!” Yorumlar Gırla; Görenler Tanıyamıyor!
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Sahne! Ayakkabılarını Çıkarttı; Öyle Bir Okşadı Ki… “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı Sizin?” Tepkiler Gırla… mask
Duy Beni Dizisinde Mide Bulandıran Sahne! Ayakkabılarını Çıkarttı; Öyle Bir Okşadı Ki… “Hiç Utanmanız Kalmadı Mı Sizin?” Tepkiler Gırla…
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi! mask
Esra Ezmeci’ye Gelen Son Soru İpleri Kopardı! “Kocam Cinsellik Sırasında…” Yüzler Kıpkırmızı Kaldı; Esra Ezmeci Bile Yerin Dibine Girdi!
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Kızları Göründü! Minicik Elleri, Yumuduk Suratıyla Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Maşallah” Yorumları Peş Peşe… mask
Gupse Özay ve Barış Arduç’un Kızları Göründü! Minicik Elleri, Yumuduk Suratıyla Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Maşallah” Yorumları Peş Peşe…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Başından Kaynar Sular Dökülecek! Somer’in Yediği Naneler Tek Tek Ortaya Çıktı; Mine Gerçeği… “Yazıklar Olsun! mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan’ın Başından Kaynar Sular Dökülecek! Somer’in Yediği Naneler Tek Tek Ortaya Çıktı; Mine Gerçeği… “Yazıklar Olsun!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL