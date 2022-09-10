Altın Fiyatlarında Bomba Düşüş! Yer Gök Gram Altınla İnliyor; Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi Ama Yine Olanlar Oldu! “Yok Artık!”

Resesyon, stagflasyon, jeopolitik riskler gibi birçok etken, altının yeniden şekillenmesinde önemli bir yere sahip olarak karşımıza çıkıyor! Her geçen gün daha çok artış yaşayan altın fiyatları haftanın son gününde önemli bir düşüş yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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