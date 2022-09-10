Altın Fiyatlarında Bomba Düşüş! Yer Gök Gram Altınla İnliyor; Kimse Aklının Ucundan Bile Geçirmezdi Ama Yine Olanlar Oldu! “Yok Artık!”
Altın fiyatlarında bomba bir düşüş yaşandı! Gram altının yer gök inlettiği gözle görülürken; kimsenin aklının ucundan geçmeyen rakamlar ortaya çıkmaya başladı! Kuyumcuya girenlerin hatta kuyumcuların bile “Yok artık” dediği bu durum, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Resesyon, stagflasyon, jeopolitik riskler gibi birçok etken, altının yeniden şekillenmesinde önemli bir yere sahip olarak karşımıza çıkıyor! Her geçen gün daha çok artış yaşayan altın fiyatları haftanın son gününde önemli bir düşüş yaşadı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.