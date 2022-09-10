Tozluyaka Dizisinde Cemre’nin Ölümü Tüyler Ürpertti! Sosyal Medya Bu Anları Konuşuyor; Kimsenin Aklından Geçmeyen, “Olmaz” Denilenler Oluyor! “Yok Artık!”
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Tozluyaka’da senaryo iyice karışmaya başladı! Cemre’nin ölümünü gören seyircilerin tüyleri diken diken oldu! Sosyal medyanın bu anları konuştuğu görülürken, kimsenin aklından geçmeyen olayların yaşanması, herkesi şok etti! “Olmaz” denilen ne varsa olduğu görülünce birçok kişi “Yok artık” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar, Nebil Sayın ve Kadim Yaşar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka dizisinin yeni bölümü Pazar akşamı ekranlara gelecekti. 11. bölümünde bir ölümün daha ekranlara geleceği görülünce seyirci büyük bir şok yaşadı. Tek bir bölümde hem ağlatıyordu hem de güldürüyordu. Peki, ekranlara gelecek olan bölümde neler olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.