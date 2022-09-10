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10 Eyl 2022 - 19:28

Tozluyaka Dizisinde Cemre’nin Ölümü Tüyler Ürpertti! Sosyal Medya Bu Anları Konuşuyor; Kimsenin Aklından Geçmeyen, “Olmaz” Denilenler Oluyor! “Yok Artık!”

FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Tozluyaka’da senaryo iyice karışmaya başladı! Cemre’nin ölümünü gören seyircilerin tüyleri diken diken oldu! Sosyal medyanın bu anları konuştuğu görülürken, kimsenin aklından geçmeyen olayların yaşanması, herkesi şok etti! “Olmaz” denilen ne varsa olduğu görülünce birçok kişi “Yok artık” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…