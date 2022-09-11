Hadise Mehmet Dinçerler’e Laf Soktu! Sessizliğini Sonunda Bozdu; Mesajını Milyonların Önünde Verdi! Evliliklerinde Deprem Yaşanıyordu, Yüzükler Çıkarılmıştı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyorlar. Hadise’den gelen son atak, kafaların allak bullak olmasına neden oldu. Mehmet Dinçerler’e laf soktuğuna dair yorumlar alan Hadise, sessizliğini bozdu! Mesajını milyonların önünde veren Hadise, ağızların açık kalmasına neden oldu! Evliliklerinde deprem yaşadıkları konuşulan çiftin yüzüklerini çıkartmasının perde arkası aralandı!
Ocak ayında uzun süredir birlikte olduğu Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak; hayranlarına müjdeli haberi duyurmuştu. Nisan ayının son günlerinde dünya evine sessiz sedasız giren Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliklerinin 6. ayında kriz üzerine kriz çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.