- 11 Eyl 2022 - 12:27 G: 11 Eyl 2022 - 12:45

Hadise Mehmet Dinçerler’e Laf Soktu! Sessizliğini Sonunda Bozdu; Mesajını Milyonların Önünde Verdi! Evliliklerinde Deprem Yaşanıyordu, Yüzükler Çıkarılmıştı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyorlar. Hadise’den gelen son atak, kafaların allak bullak olmasına neden oldu. Mehmet Dinçerler’e laf soktuğuna dair yorumlar alan Hadise, sessizliğini bozdu! Mesajını milyonların önünde veren Hadise, ağızların açık kalmasına neden oldu! Evliliklerinde deprem yaşadıkları konuşulan çiftin yüzüklerini çıkartmasının perde arkası aralandı!

Ocak ayında uzun süredir birlikte olduğu Mehmet Dinçerler’den evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak; hayranlarına müjdeli haberi duyurmuştu. Nisan ayının son günlerinde dünya evine sessiz sedasız giren Hadise ve Mehmet Dinçerler’in evliliklerinin 6. ayında kriz üzerine kriz çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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11 Eyl 2022 - 12:27 Ankara- Yaşam

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