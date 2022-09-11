- 11 Eyl 2022 - 13:27 G: 11 Eyl 2022 - 13:48

Ebru Şahin Mini Eteğiyle Fizik Şov Yaptı! Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopluyor; “Süt Gibi Hatunsun!” Bacak Bacak Üstüne Atıp… Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

Kısa bir süre önce basketbolcu Cedi Osman’la mutlu bir yuvaya adım atan Ebru Şahin, mini bir etek giyerek adeta fizik şov yaptı! Görenlerin yüreklerini hop hop hoplatan Ebru Şahin’e sevenleri ise “Süt gibi hatunsun” demeden yapamadı! Bacak bacak üstüne atıp, kusursuzluğunu sergileyen Ebru Şahin, sosyal medyada gündem oldu! İşte merak edilenler…

Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle dünya çapında tanınan bir ünlü haline gelen güzeller güzeli oyuncu, daha sonra Destan dizisinde rol almıştı. Uç karakterlerde oynamayı seven Ebru Şahin’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

11 Eyl 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Şampiyonu Serhat’ın Değişimi Dudakları Uçuklattı! “Şefim Ne Bu Hal!” Evlendikten Sonra Bir Haller Oldu; Kimse Böyle Görmeyi Beklemiyordu! mask
Masterchef Şampiyonu Serhat’ın Değişimi Dudakları Uçuklattı! “Şefim Ne Bu Hal!” Evlendikten Sonra Bir Haller Oldu; Kimse Böyle Görmeyi Beklemiyordu!
Hadise Mehmet Dinçerler’e Laf Soktu! Sessizliğini Sonunda Bozdu; Mesajını Milyonların Önünde Verdi! Evliliklerinde Deprem Yaşanıyordu, Yüzükler Çıkarılmıştı… mask
Hadise Mehmet Dinçerler’e Laf Soktu! Sessizliğini Sonunda Bozdu; Mesajını Milyonların Önünde Verdi! Evliliklerinde Deprem Yaşanıyordu, Yüzükler Çıkarılmıştı…
Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha… mask
Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha…
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Ağzının Payını Aldı! Rıfat Tek Sözüyle Yerden Yere Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Sonunda Be!” Neler Oluyor? mask
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Ağzının Payını Aldı! Rıfat Tek Sözüyle Yerden Yere Vurdu; Taşı Gediğine Koydu! “Sonunda Be!” Neler Oluyor?
Masterchef Fatma Nur Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Tilt Etti! Sosyal Medya Yıkılıyor; “Belli Oldu Şimdi Neden Gıcık Oldu!” Kimse Bilmiyordu… mask
Masterchef Fatma Nur Hakkında Ortaya Çıkan Gerçek Milyonları Tilt Etti! Sosyal Medya Yıkılıyor; “Belli Oldu Şimdi Neden Gıcık Oldu!” Kimse Bilmiyordu…
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Dekolteli Pozlarıyla Nefes Kesti! “Ramazan Bu Hallerini Görse Kalp Krizi Geçirir!” İp Askılı Elbisesini Elleriyle Toplayıp… mask
Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Dekolteli Pozlarıyla Nefes Kesti! “Ramazan Bu Hallerini Görse Kalp Krizi Geçirir!” İp Askılı Elbisesini Elleriyle Toplayıp…
4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Yemyeşil Bahçesinden İç Çamaşırsız Paylaştı! “Ablam Ucu Gözüküyor!” Karan’ı Arkasına Aldı; Çekiciliğini Öne… “Yandı Buralar!” mask
4 Aylık Hamile Fahriye Evcen Yemyeşil Bahçesinden İç Çamaşırsız Paylaştı! “Ablam Ucu Gözüküyor!” Karan’ı Arkasına Aldı; Çekiciliğini Öne… “Yandı Buralar!”
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! İki Böbreğini de Kaybettiğini Açıklamıştı; Somer Şef Son Dakika Bilgisini Verdi! Meğer… mask
Masterchef Hamza’dan Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Haber! İki Böbreğini de Kaybettiğini Açıklamıştı; Somer Şef Son Dakika Bilgisini Verdi! Meğer…
O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Havuz Pozlarıyla Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Nesin Sen Kraliçe Falan Mı?” mask
O Ses Türkiye Sunucusu Saadet Özsırkıntı Kan Ter İçerisinde Bıraktı! Havuz Pozlarıyla Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Nesin Sen Kraliçe Falan Mı?”
Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in Oğlu için Yatakta Çıplak Poz Verdi! Görenler Tir Tir Titredi! Berrak Tüzünataç’ın Çıplak Pozlarının Sebebi İse… mask
Berrak Tüzünataç Sinan Çetin'in Oğlu için Yatakta Çıplak Poz Verdi! Görenler Tir Tir Titredi! Berrak Tüzünataç’ın Çıplak Pozlarının Sebebi İse…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL