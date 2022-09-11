Ebru Şahin Mini Eteğiyle Fizik Şov Yaptı! Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopluyor; “Süt Gibi Hatunsun!” Bacak Bacak Üstüne Atıp… Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!
Kısa bir süre önce basketbolcu Cedi Osman’la mutlu bir yuvaya adım atan Ebru Şahin, mini bir etek giyerek adeta fizik şov yaptı! Görenlerin yüreklerini hop hop hoplatan Ebru Şahin’e sevenleri ise “Süt gibi hatunsun” demeden yapamadı! Bacak bacak üstüne atıp, kusursuzluğunu sergileyen Ebru Şahin, sosyal medyada gündem oldu! İşte merak edilenler…
Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle dünya çapında tanınan bir ünlü haline gelen güzeller güzeli oyuncu, daha sonra Destan dizisinde rol almıştı. Uç karakterlerde oynamayı seven Ebru Şahin’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.