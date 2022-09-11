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11 Eyl 2022 - 13:27

Ebru Şahin Mini Eteğiyle Fizik Şov Yaptı! Görenlerin Yürekleri Hop Hop Hopluyor; “Süt Gibi Hatunsun!” Bacak Bacak Üstüne Atıp… Görenlerin Ağzı Açık Kaldı!

Kısa bir süre önce basketbolcu Cedi Osman’la mutlu bir yuvaya adım atan Ebru Şahin, mini bir etek giyerek adeta fizik şov yaptı! Görenlerin yüreklerini hop hop hoplatan Ebru Şahin’e sevenleri ise “Süt gibi hatunsun” demeden yapamadı! Bacak bacak üstüne atıp, kusursuzluğunu sergileyen Ebru Şahin, sosyal medyada gündem oldu! İşte merak edilenler…