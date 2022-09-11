Duy Beni Dizisine Hande Erçel Bombası! Geldi, Gelecek Deniyordu; Büyük Olay Patladı! Sadece 3 Bölüm İçin Rekor Anlaşma İmzalandı! Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni dizisine Hande Erçel’in giriş yapacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Diziye geleceği yönünde birçok iddia çıkan Hande Erçel, en sonunda hayranlarına müjdeli haberi duyurdu. Konuk oyuncu olarak katılacak olan Hande Erçel’in sadece 3 bölüm için rekor bir anlaşma imzaladığı da konuşulanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilenler…
Başrollerinde Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Duy Beni dizisi, Perşembe akşamlarını sallıyor. Liseli gençlerin hayatını ele alan Duy Beni dizisinde öne çıkan Ekim ve Kanat karakterleri ise seyircilerin dikkatinden kaçmıyor! Diziye giriş yapacağı yönünde birçok iddia bulunan Hande Erçel ise sonunda anlaşmaları imzaladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.