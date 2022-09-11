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11 Eyl 2022 - 18:56

Duy Beni Dizisine Hande Erçel Bombası! Geldi, Gelecek Deniyordu; Büyük Olay Patladı! Sadece 3 Bölüm İçin Rekor Anlaşma İmzalandı! Neler Oluyor?

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni dizisine Hande Erçel’in giriş yapacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Diziye geleceği yönünde birçok iddia çıkan Hande Erçel, en sonunda hayranlarına müjdeli haberi duyurdu. Konuk oyuncu olarak katılacak olan Hande Erçel’in sadece 3 bölüm için rekor bir anlaşma imzaladığı da konuşulanlar arasında yerini aldı! İşte merak edilenler…