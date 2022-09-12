Mehmet Dinçerler Hadise’yi Aldattı Mı? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki, Gerçekler Peş Peşe Açıklandı! “O Kaybetti Hadise!” Gören Şok Oluyor…

Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden “Hikayemiz daha yeni başlıyor!” notunu düşerek bir paylaşımda bulunmuştu. Mehmet Dinçerler’le sessiz sedasız evlenen Hadise, basına tek bir düğün görselinin sızmaması için büyük bir önlem almıştı. Daha sonra ise bu görsellerin sosyal medyada yayılmasını istemediğini, bu anların kendisi için çok özel olduğunu dile getirmişti. Uzun bir süredir evliliklerinde kara bulutların dolaştığına dair yorumlar alan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti hakkında bomba bir iddia atıldı! Peki, neler oluyor?

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