Mehmet Dinçerler Hadise’yi Aldattı Mı? Öyle Bir Görsel Ortaya Çıktı Ki, Gerçekler Peş Peşe Açıklandı! “O Kaybetti Hadise!” Gören Şok Oluyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mehmet Dinçerler ve Hadise hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı! Hadise’yi Mehmet Dinçerler’in sosyete dünyasından bir isimle aldattığı gündeme düştü. Çıkan görselin ardından gerçekler ise peş peşe sıralandı! Birçok kişi Hadise’ye seslenerek; “O kaybetti Hadisem” yorumlarında bulundu! Görenlerin şok olduğu fotoğrafın perde arkası daha büyük şok yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, sosyal medya üzerinden “Hikayemiz daha yeni başlıyor!” notunu düşerek bir paylaşımda bulunmuştu. Mehmet Dinçerler’le sessiz sedasız evlenen Hadise, basına tek bir düğün görselinin sızmaması için büyük bir önlem almıştı. Daha sonra ise bu görsellerin sosyal medyada yayılmasını istemediğini, bu anların kendisi için çok özel olduğunu dile getirmişti. Uzun bir süredir evliliklerinde kara bulutların dolaştığına dair yorumlar alan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti hakkında bomba bir iddia atıldı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.