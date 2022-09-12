- 12 Eyl 2022 - 17:42

Sözleşmeli Er Maaşları 2022 Ne Kadar! Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar? Sözleşmeli Er Doğuda ve Suriye’de Kaç TL Maaş Alıyor?

Son günlerde sözleşmeli er alımları ile ilgili haberlerin yayılması nedeni ile merak konusu olan sorulardan biri de sözleşmeli er maaşları. Peki, sözleşmeli er 2022 maaşı ne kadar? Sözleşmeli erler doğuda ve sınır dışında ne kadar maaş alıyor? İşte merak edilen tüm detaylar…

Son dönemde sözleşmeli er olmak isteyen vatandaşların merak ettiği konulardan biri de sözleşmeli erlerin ne kadar maaş aldığı konusu. Gerekli aşamaları geçtikten sonra mesleğe başlayan sözleşmeli erlerin maaşları ise son düzenlemeler ile şu şekilde belirlendi.

Sözleşmeli er olmak için gereken mülakat, belge ve soruşturma gibi aşamalardan sonra sözleşmeli er olmaya hak kazanan vatandaşlar için belirlenen maaş son olarak geçtiğimiz temmuz ayında zamlanmıştı. Yaşanan enflasyon ve kur artışları nedeni ile alım gücünde yaşanan düşüşten etkilenen sözleşmeli erler için belirlenen %30’luk zamdan sonra ise güncel olarak mesleğe yeni başlayan çalışanların maaş ve primleri ise şu şekilde.

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12 Eyl 2022 - 17:42 - Gündem

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Sözleşmeli Er Maaşları 2022 Ne Kadar! Sözleşmeli Er Maaşı Ne Kadar? Sözleşmeli Er Doğuda ve Suriye’de Kaç TL Maaş Alıyor? mask
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