Demet Özdemir’in Yatak Pozu Olay Yarattı! “Kocan Kızmasın!” Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… Görenlerin Nutku Tutuldu! Alev Alev…

Şubat ayında milyonların konuştuğu bir evlilik teklifine imzasını atan Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda ise Oğuzhan Koç’la resmen evlenmişti. Sevgilisiyle hemen balayı tatiline çıkan Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Şimdide Demet Özdemir’in otel odasının yatağında çekilmiş bir kare geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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