Demet Özdemir’in Yatak Pozu Olay Yarattı! “Kocan Kızmasın!” Kasığına Kadar Açılan Derin Yırtmaçlı Elbisesiyle… Görenlerin Nutku Tutuldu! Alev Alev…
Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç’la dünya evine giren Demet Özdemir’in yatak pozu olay üzerine olay yarattı! “Kocan kızmasın bak” yorumlarını alan Demet Özdemir, kasığına kadar açılan, derin yırtmaçlı bir elbise giyerek görenlerin nutkunun tutulmasına neden oldu! Adeta alev alev yakan güzel oyuncu, gündemi salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şubat ayında milyonların konuştuğu bir evlilik teklifine imzasını atan Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda ise Oğuzhan Koç’la resmen evlenmişti. Sevgilisiyle hemen balayı tatiline çıkan Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar ise herkesi şok içerisinde bırakmıştı. Şimdide Demet Özdemir’in otel odasının yatağında çekilmiş bir kare geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.