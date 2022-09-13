Gelsin Hayat Bildiği Gibi Rıza Kimdir? Tolga Güleç Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nereli? Tolga Güleç Hakkında Ortaya Çıkanlar Şoke Etti!

Bir süredir rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği gibi dizisiyle adından sıkça söz ettiren isimlerden biri olan Nihat Tolga Güleç ya da bilinen adıyla Tolga Güleç, dizide canlandırdığı Rıza karakteriyle televizyon seyircisinin beğenisini topladı. Gani Müjde imzalı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin iyi bir çıkış yakalamasıyla daha da ilgi gören Tolga Güleç’in kim olduğu ise, büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi Rıza kimdir? Tolga Güleç kimdir, kaç yaşındadır, nereli? Tolga Güleç evli mi, sevgilisi var mı? İşte Tolga Güleç hakkında bilinmeyen tüm detaylar…

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