En Vefasız, Vicdansız Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kendisine Yapılanı Çok Çabuk Unutan Burçlar…
Bir süredir burçların insan yaşamı üzerindeki etkisi, karaktere olan yansıması, hatta fiziksel özelliklerde sağladığı belirginlikler astroloji tutkunlarının en çok didiklediği konular arasında yer alıyor. Elbette aynı burçlara sahip olan kişilerin daha kolay iletişim kurmasının ya da birbirine benzemesinin bir nedeni bulunuyor. Sizde vefasız olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Bir süredir burçların insan yaşamı üzerindeki etkisi, karaktere olan yansıması, hatta fiziksel özelliklerde sağladığı belirginlikler astroloji tutkunlarının en çok didiklediği konular arasında yer alıyor. Elbette aynı burçlara sahip olan kişilerin daha kolay iletişim kurmasının ya da birbirine benzemesinin bir nedeni bulunuyor. Bu durum da burçların karakteristik özellikleri olarak tarif ediliyor. Öte yandan, bazı burçlar karakterleri gereği vefasız olabiliyor! Peki, hangi burç vefasızdır? İşte kendisine yapılanı çok çabuk unutan burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
14 Eyl 2022 - 12:44 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.