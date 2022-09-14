En Vefasız, Vicdansız Olan Burçlar Hangisidir? İşte Kendisine Yapılanı Çok Çabuk Unutan Burçlar…

Bir süredir burçların insan yaşamı üzerindeki etkisi, karaktere olan yansıması, hatta fiziksel özelliklerde sağladığı belirginlikler astroloji tutkunlarının en çok didiklediği konular arasında yer alıyor. Elbette aynı burçlara sahip olan kişilerin daha kolay iletişim kurmasının ya da birbirine benzemesinin bir nedeni bulunuyor. Bu durum da burçların karakteristik özellikleri olarak tarif ediliyor. Öte yandan, bazı burçlar karakterleri gereği vefasız olabiliyor! Peki, hangi burç vefasızdır? İşte kendisine yapılanı çok çabuk unutan burçlar…

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