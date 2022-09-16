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16 Eyl 2022 - 08:57

Erdem Yener Güldür Güldür Show Kadrosuna Giriş Yaptı! Erdem Yener Kaç Yaşındadır, Nerelidir, Kimdir?

Show TV ekranlarının iddialı yapımlarından biri olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programı, yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya başladı. Yeni sezonda eski isimlerinden biriyle yeniden anlaşan Güldür Güldür Show isimli eğlence programı, Erdem Yener’i yeniden kadrosuna dahil etti! İşte Erdem Yener ile ilgili merak edilen detaylar...