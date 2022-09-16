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16 Eyl 2022 - 08:57

Leyla Lydia Tuğutlu Bebek Müjdesini Verdi! Leyla Lydia Tuğutlu Eşi Ceyhun Ergin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…

Rol aldığı yapımlar ile hafızalara kazınan isimlerden biri olan Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile müjdeli haberi verdi. Gözlerden uzak bir şekilde evlenmesiyle dikkat çeken Leyla Lydia Tuğutlu’dan bu kez müjdeli bir bebek haberi geldi! İşte