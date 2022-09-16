Leyla Lydia Tuğutlu Bebek Müjdesini Verdi! Leyla Lydia Tuğutlu Eşi Ceyhun Ergin Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Rol aldığı yapımlar ile hafızalara kazınan isimlerden biri olan Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile müjdeli haberi verdi. Gözlerden uzak bir şekilde evlenmesiyle dikkat çeken Leyla Lydia Tuğutlu’dan bu kez müjdeli bir bebek haberi geldi! İşte
Rol aldığı yapımlar ile hafızalara kazınan isimlerden biri olan Leyla Lydia Tuğutlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşım ile müjdeli haberi verdi. Gözlerden uzak bir şekilde evlenmesiyle dikkat çeken Leyla Lydia Tuğutlu’dan bu kez müjdeli bir bebek haberi geldi! Peki, Leyla Lydia Tuğutlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Leyla Lydia Tuğutlu hamile mi, bebek mi bekliyor? Leyla Lydia Tuğutlu kiminle evli? İşte, detaylar…
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16 Eyl 2022 - 08:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.