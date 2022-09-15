Fenomen Gelin Hanife Gürdal O Soruyu Duyunca Yerle Yeksan Oldu! Gözyaşlarına Boğuldu; Hüngür Hüngür Ağladı! Meğer…

Show TV ekranlarından Aslı Hünel’in sunumu ile seyirci karşısına çıkan Gelin Evi isimli programda bu hafta daha önce katıldığı evlilik programı ile tanınan Hanife Gürdal da yarışmaya başladı. Dün eşi Kemal Ayvaz’ın sürprizi ile adeta şoke olan Hanife Gürdal, bugün ise, Aslı Hünel’in sorusu sonrası gözyaşlarını tutamadı. Aslı Hünel’in Hanife Gürdal’ı ağlatan sorusu ise, herkesi şoke etti! Peki, Gelin Evi’nde neler oluyor? Gelin Evi programının son bölümünde neler yaşandı? Hanife Gürdal neden ağladı? Aslı Hünel, Hanife Gürdal’a ne sordu? İşte, detaylar…