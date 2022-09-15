Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Bomba İtiraf! Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor; 2 Çocuk Annesiydi Ama Konu Oradan Açılınca…

Bir süredir Alişan ile evliliğindeki sorunları ardında bırakmış ve mutlu evliliğine devam eden ünlü oyuncu Buse Varol’un yeni adresi belli oldu. Yeni projesini müjdelediği magazin programında ‘öpüşmem’ çıkışında bulunan Buse Varol’un daha önce çekilen bir yapımda ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul ile oldukça samimi olan sahneleri ortaya çıkınca sosyal medya bir hayli karıştı. Öte yandan kuralları olan Buse Varol’un o sahnelere ne diyeceği büyük bir merak konusu haline geldi! Peki, Buse Varol’un yeni projesi ne? Buse Varol neden ‘öpüşmem’ dedi? Buse Varol’un Çağlar Ertuğrul ile sahneleri nasıl? İşte, detaylar…