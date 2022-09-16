- 16 Eyl 2022 - 00:54 G: 16 Eyl 2022 - 00:58

Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 16 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Elektrik kesintilerinin etkisi altında kalmaya devam eden Ankaralılar için Başkent EDAŞ’tan bugün elektrik kesintilerinin yaşanacağı bölgelere ilişkin bir açıklama gelmiş bulunuyor. Başkent EDAŞ’ın açıklamalarına göre, Ankara’da bugün elektrik kesintilerinden o 9 ilçe etkileniyor! Peki, 16 Eylül 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 16 Eylül 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Eyl 2022 - 00:54 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Keçiören’de Dikiş Atölyesi İle Üretime Destek! mask
Keçiören’de Dikiş Atölyesi İle Üretime Destek!
Pursaklar’ın Rüzgârı Teknofest’te Esti... mask
Pursaklar’ın Rüzgârı Teknofest’te Esti...
Çankaya’da Kültür Sanat Sezonu Başladı... mask
Çankaya’da Kültür Sanat Sezonu Başladı...
Ankara’nın En Cazip İlçesi ‘‘Pursaklar’’ mask
Ankara’nın En Cazip İlçesi ‘‘Pursaklar’’
Sincan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Kırtasiye Denetimi... mask
Sincan Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Kırtasiye Denetimi...
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 15 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Eylül Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 14 Eylül Çarşamba Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Beypazarı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Kuruluyor... mask
Beypazarı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Kuruluyor...
Gölbaşı Atatürk İlkokulu’nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında İlköğretim Haftası Kutlandı... mask
Gölbaşı Atatürk İlkokulu’nda 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kapsamında İlköğretim Haftası Kutlandı...
Sakarya Zaferinin 101’inci Yıl Coşkusu! Haluk Levent Konserine Polatlılı Vatandaşlar Akın Etti... mask
Sakarya Zaferinin 101’inci Yıl Coşkusu! Haluk Levent Konserine Polatlılı Vatandaşlar Akın Etti...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 16 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ünlü Şarkıcı Gökhan Güney’in Başı Geliniyle Fena Dertte! Evinde Yangın Çıkardı... Ortalık Cayır Cayır Yandı! Çırılçıplak Görselleri Ortaya Çıkmıştı… mask
Ünlü Şarkıcı Gökhan Güney’in Başı Geliniyle Fena Dertte! Evinde Yangın Çıkardı... Ortalık Cayır Cayır Yandı! Çırılçıplak Görselleri Ortaya Çıkmıştı…
Melisa Döngel Sokak Ortasında Saç Baş Kavga Etti! Kadının Saçından Tuttuğu Gibi… Mahalleli Zor Ayırdı! “Şaka Mı Bu!” mask
Melisa Döngel Sokak Ortasında Saç Baş Kavga Etti! Kadının Saçından Tuttuğu Gibi… Mahalleli Zor Ayırdı! “Şaka Mı Bu!”
Didem Arslan Yılmaz’da Yürekleri Ağlatan Haber! Dün Başvurdu, Bugün Buldu! Seyirciler Bile Şaşırdı... 2 Aile Çocuklarına Kavuşur Kavuşmaz… mask
Didem Arslan Yılmaz’da Yürekleri Ağlatan Haber! Dün Başvurdu, Bugün Buldu! Seyirciler Bile Şaşırdı... 2 Aile Çocuklarına Kavuşur Kavuşmaz…
İbrahim Tatlıses'ten Yürekleri Acıtan Haber! Yaşanan Para Krizi İmparatoru Çileden Çıkardı; "Yeter Be!" Dedi; Stüdyoyu İnletti! mask
İbrahim Tatlıses'ten Yürekleri Acıtan Haber! Yaşanan Para Krizi İmparatoru Çileden Çıkardı; "Yeter Be!" Dedi; Stüdyoyu İnletti!
Masterchef Yarışmasından Barış ve Fatma Nur Dış Çekimim İfşa Etti! Kazanan Takım Belli Oldu! Acun Medya Kendi Kendini Ele Verdi! “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasından Barış ve Fatma Nur Dış Çekimim İfşa Etti! Kazanan Takım Belli Oldu! Acun Medya Kendi Kendini Ele Verdi! “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL