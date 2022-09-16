Demet Akalın Bu Sefer Çizgiyi Aştı! Öyle Şeyler Dedi Ki, Kabul Edilir Gibi Değil! Okullar Açılınca… “Siz Şaka Mısınız!”

Özellikle son zamanlarda sosyal medyadan gerçekleştirdiği çıkışlar ve destek verdiği yardım kampanyaları ile dikkatleri üzerine çeken ünlü isimlerden biri olan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde eğitim ve öğretime bir okul yaptırarak destek olmuştu. Gündemine bir kez daha eğitim ve öğretim bulunan Demet Akalın, okulların açılmasıyla birlikte bu kez yönünü Milli Eğitim Bakanlığı’na çevirdi! Peki, Demet Akalın okullar ile ilgili ne dedi? Demet Akalın, hangi konuda Milli Eğitim Bakanlığı’na seslendi? Demet Akalın, neye isyan etti? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...