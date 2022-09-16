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16 Eyl 2022 - 17:37

İbrahim Tatlıses Dede Oluyor! Yasemin Şefkatli’den Şok Haber Geldi; Boşanacakları Gündeme Gelmişti… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Kız mı, Erkek mi?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinden bomba bir haber geldi! İbrahim Tatlıses’in dede olacağı ve torun seveceği ortaya çıkınca hayranları şok içerisinde kaldı! Boşanacakları gündeme gelen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, sosyal medyayı zangır zangır sallamıştı ki, şimdi ortaya atılan iddialar asık şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…