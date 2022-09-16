İbrahim Tatlıses Dede Oluyor! Yasemin Şefkatli’den Şok Haber Geldi; Boşanacakları Gündeme Gelmişti… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! Kız mı, Erkek mi?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çiftinden bomba bir haber geldi! İbrahim Tatlıses’in dede olacağı ve torun seveceği ortaya çıkınca hayranları şok içerisinde kaldı! Boşanacakları gündeme gelen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, sosyal medyayı zangır zangır sallamıştı ki, şimdi ortaya atılan iddialar asık şoku yaşattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Görkemli bir düğünle, milyonlarca kişinin günlerce konuştuğu bir düğünle dünya evine giren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, en sonunda hayatlarını birleştirmişlerdi. Yıllarca evlenmek için bekleyen ikili, koronavirüs salgınından dolayı, sürekli olarak düğünlerini ertelemek zorunda kalmışlardı. Kısa bir süre önce boşanacakları konuşulan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’den bebek haberi geldi! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.