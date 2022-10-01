Buse Varol ve Alişan’ın İlişkisi Bu Pozlara Bağlı! İç Çamaşırı Giymeyince Öyle Bir Dekolte Verdi Ki… “Sen Nasıl İki Çocuk Annesisin!”
Alişan’la mutlu bir evlilik içerisinde olan Buse Varol’un son pozları evliği hakkında soru işaretlerine neden oldu! İç çamaşırı giymeden dekolteli paylaşımlarda bulunan Buse Varol’a “Sen nasıl iki çocuk annesisin” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Yakın zamanda yeniden ekranlara dönecek olan Buse Varol, oyunculuk eğitimlerini yeniden almıştı. Bölgesel incelme işlemleri yaptıran Buse Varol, kısa sürede 40 bedenden 34 bedene kadar düşen Buse Varol, hayranlarını şok içerisinde bırakmıştı. Camdaki Kız ve Gönül Dağı gibi projelerle anılan Buse Varol, sessizliğini sürdürmüş ve dizileri hakkında bir açıklamada bulunmamıştı. Şimdiyse incecik olan bedeniyle öyle bir şov yaptı ki, görenler büyülendi kaldı! İşte merak edilenler…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.