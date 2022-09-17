Reha Muhtar Kimdir, Kaç Yaşındadır? Reha Muhtar’ın Son Halini Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Öyle Bir Değişmiş Ki…
Bir süredir kendisine gözlerden uzak bir yaşam kurmuş olan Reha Muhtar, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile herkesi adeta şoke etti. Eski eşinin yeni eşiyle ilgili bir paylaşım gerçekleştiren Reha Muhtar, bu paylaşımın ardından yeniden gündemlere otururken; ünlü spikerin son halini görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! İşte Reha Muhtar ve detayları...
Bir süredir kendisine gözlerden uzak bir yaşam kurmuş olan Reha Muhtar, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile herkesi adeta şoke etti. Eski eşinin yeni eşiyle ilgili bir paylaşım gerçekleştiren Reha Muhtar, bu paylaşımın ardından yeniden gündemlere otururken; ünlü spikerin son halini görenler ise, şaşkınlığını gizleyemedi! Peki, Reha Muhtar kimdir, kaç yaşındadır? Reha Muhtar şimdi ne yapıyor, son hali nasıl? Reha Muhtar aslen nereli, evli mi? İşte, detaylar…
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17 Eyl 2022 - 11:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.