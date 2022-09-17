Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Eyl 2022 - 21:55

Bahar Candan'ın Kasada Ödediği Para Dudakları Uçuklattı! Asgari Ücretli Vatandaş Şimdi Kafayı Yiyecek; Tam Tamına...! "Yat Aldın Galiba?"

Show TV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana değişik muhabbetleri ve garip yarışmacılarıyla dikkatleri üzerinde tutan yarışma İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdığımız Bahar Candan’ın alışveriş için ödediği fiyat dudak uçuklattı. Asgari ücretli vatandaşlara kafayı yedirtecek olan bu meblağı çoğu kişi okuyamıyor bile! Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu konuyu sizin için araştırdık. İşte detaylar!