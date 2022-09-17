Pınar Altuğ Verdi Veriştirdi; Artık Ağzını Açtı Yumdu Gözünü! Fişe Bakınca Hayatının Şokunu Yaşadı… “Yok Artık!”
Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşantı süren Yağmur Atacan, kızı ve eşi ile bir süredir tatilde olması ile dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan, resmen isyan etti. Yağmur Atacan’ın isyan edişini gören sosyal medya kullanıcıları ise, ünlü isme hak vermeden geçemedi! İşte detaylar...
Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşantı süren Yağmur Atacan, kızı ve eşi ile bir süredir tatilde olması ile dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan, resmen isyan etti. Yağmur Atacan’ın isyan edişini gören sosyal medya kullanıcıları ise, ünlü isme hak vermeden geçemedi! Peki, Yağmur Atacan ne paylaştı? Yağmur Atacan neye isyan etti? Yağmur Atacan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
17 Eyl 2022 - 16:06 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.