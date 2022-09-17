Pınar Altuğ Verdi Veriştirdi; Artık Ağzını Açtı Yumdu Gözünü! Fişe Bakınca Hayatının Şokunu Yaşadı… “Yok Artık!”

Şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşantı süren Yağmur Atacan, kızı ve eşi ile bir süredir tatilde olması ile dikkat çekiyordu. Geçtiğimiz gün bir paylaşım yapan Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan, resmen isyan etti. Yağmur Atacan’ın isyan edişini gören sosyal medya kullanıcıları ise, ünlü isme hak vermeden geçemedi! Peki, Yağmur Atacan ne paylaştı? Yağmur Atacan neye isyan etti? Yağmur Atacan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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