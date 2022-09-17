İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla…

MedYapım tarafından ekranlara gelen İyilik dizisinin başrollerinde ise Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Neslihan isimli kadının, kocası Murat’ın sevgilisi Damla’yla tesadüfen tanışması ve ona ev açması; her şeyi başına yıkmıştı. Yapmış olduğu iyilik burnundan fitil fitil gelmiş; Murat ise iki kadın arasında adeta savaş vermişti. Yeni bölümü Cuma akşamı ekranlara gelecek olan İyilik dizisinde ipleri koparan bir gelişme yaşandı! İşte merak edilenler…

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