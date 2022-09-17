İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla…
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan İyilik’te sular durulmuyor! Neslihan resmen son hamleyle birlikte hapı yuttu! Kocasının kendisini aldatmasına dayanamayan Neslihan, intikam ateşiyle yanmaya başlamış ve başına iş almıştı. Tepkileri arka arkaya alan Neslihan karakterine birçok kişi ise “Akılsız mısın sen” sorusunu sordular! İşte merak edilenler…
MedYapım tarafından ekranlara gelen İyilik dizisinin başrollerinde ise Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Neslihan isimli kadının, kocası Murat’ın sevgilisi Damla’yla tesadüfen tanışması ve ona ev açması; her şeyi başına yıkmıştı. Yapmış olduğu iyilik burnundan fitil fitil gelmiş; Murat ise iki kadın arasında adeta savaş vermişti. Yeni bölümü Cuma akşamı ekranlara gelecek olan İyilik dizisinde ipleri koparan bir gelişme yaşandı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.