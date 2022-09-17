Masterchef Yarışmasında Bugüne Kadar Görülmemiş Hata! Şefler Hepsinin İpini Kesip Ellerine Verecek! “Bu Kadarı da Yapılmaz Ki!” Tepiler Arka Arkaya…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bugüne kadar görülmemiş bir hata yapıldı! Şeflerin, yarışmacıların ipini keseceği ve artık ellerine vereceği görülürken; birçok kişi ise “Bu kadarı da yapılmaz ki” yorumlarında bulundu! Tepkileri arka arkaya alan Masterchef yarışması, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde yine heyecan doruklara çıkmıştı. Sezonunun ilk MasterClass’larında hediyelerde giderek büyümüştü. Somer Şef’in restoranına giden yarışmacılar; hem lezzetli yemeklerin tadına bakmış hem de stüdyoda kıyasıya bir mücadele vermişti! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.