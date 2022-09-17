Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Eyl 2022 - 21:09

Masterchef Yarışmasında Bugüne Kadar Görülmemiş Hata! Şefler Hepsinin İpini Kesip Ellerine Verecek! “Bu Kadarı da Yapılmaz Ki!” Tepiler Arka Arkaya…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bugüne kadar görülmemiş bir hata yapıldı! Şeflerin, yarışmacıların ipini keseceği ve artık ellerine vereceği görülürken; birçok kişi ise “Bu kadarı da yapılmaz ki” yorumlarında bulundu! Tepkileri arka arkaya alan Masterchef yarışması, herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilenler…