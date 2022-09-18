Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir’in dantelli iç çamaşırlı pozu ortalığı kasıp kavurdu! “Kocan bu hallerine bir şey demiyor mu?” yorumlarını alan Demet Özdemir, ceketini araladı ve dekoltesiyle adeta yangınlar çıkardı! İşte merak edilenler…
Sevgililer Günü’nde Oğuzhan Koç’tan lüks bir otelde evlilik teklifi alan Demet Özdemir, sosyal medyayı sallamıştı. Güzel oyuncu ve yakışıklı şarkıcı, 20 gün önce dünyanın konuştuğu bir düğün yapmışlardı. Demet Özdemir’in giymiş olduğu 3 gelinlikte dalga konusu olmuş hatta ilk gelinliği hakkında sineklik ve halı kaydırmazı gibi benzetmeler yapılmıştı. Mutlu bir evlilik içerisinde olan Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.