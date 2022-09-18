Demet Özdemir Dantelli İç Çamaşırıyla Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kocan Bu Hallerine Bir Şey Demiyor Mu?” Ceketini Araladı; Dekoltesiyle Yangınlar Çıkardı!

Sevgililer Günü’nde Oğuzhan Koç’tan lüks bir otelde evlilik teklifi alan Demet Özdemir, sosyal medyayı sallamıştı. Güzel oyuncu ve yakışıklı şarkıcı, 20 gün önce dünyanın konuştuğu bir düğün yapmışlardı. Demet Özdemir’in giymiş olduğu 3 gelinlikte dalga konusu olmuş hatta ilk gelinliği hakkında sineklik ve halı kaydırmazı gibi benzetmeler yapılmıştı. Mutlu bir evlilik içerisinde olan Demet Özdemir’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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