Hadise’den Boşanma Aşamasındaki Mehmet Dinçerler’e Rest! Fileli Çorabı, Minicik Eteği… Çoktan Bekar Günlerine Döndü! Görenler Mest Oldu…

Nisan ayında evlenen Mehmet Dinçerler ve Hadise, Çırağan Sarayı’nda milyonların konuştuğu bir düğüne imzasını atmıştı. Düğünlerinden tek bir kare bile yayınlamayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, düğüne gelen konukları da sıkı sıkı tembihlemiş ve tek bir karenin bile basına sızmamasına önem vermişlerdi. Daha düğün görüntüleri paylaşılmadan; Mehmet Dinçerler ve Hadise’den boşanma haberi gelmişti. Peki, şimdi neler oluyor?

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