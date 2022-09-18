Hadise’den Boşanma Aşamasındaki Mehmet Dinçerler’e Rest! Fileli Çorabı, Minicik Eteği… Çoktan Bekar Günlerine Döndü! Görenler Mest Oldu…
Birkaç gün önce boşanma davası açan Hadise, Mehmet Dinçerler’e resti çekti! Fileli çorabı ve minicik eteğiyle başları döndüren Hadise, bekar günlerine geri döndüğünün mesajını verdi! Görenlerin mest olmasına neden olan güzel şarkıcı, güçlendiğini ve yeniden doğduğunu gösterdi! Peki, Hadise nasıl bir paylaşımda bulundu?
Nisan ayında evlenen Mehmet Dinçerler ve Hadise, Çırağan Sarayı’nda milyonların konuştuğu bir düğüne imzasını atmıştı. Düğünlerinden tek bir kare bile yayınlamayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, düğüne gelen konukları da sıkı sıkı tembihlemiş ve tek bir karenin bile basına sızmamasına önem vermişlerdi. Daha düğün görüntüleri paylaşılmadan; Mehmet Dinçerler ve Hadise’den boşanma haberi gelmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.