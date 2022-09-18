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18 Eyl 2022 - 18:18

58’lik Hülya Avşar’ı Durdurabilene Aşk Olsun! İç Çamaşırı Giymedi, Göğüs Dekoltesiyle Olay Yarattı! “Bu Kadarı da Pes!” Bir Bakan Bir Daha Baktı…

Geçtiğimiz aylarda “Yapma Aşkım” isimli bir şarkı çıkaran Hülya Avşar, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi! 58 yaşındaki Hülya Avşar’ın iç çamaşırsız ve göğüs dekolteli pozlarını görenler ise “Durdurabilene aşk olsun” yorumlarında bulundular! Bir bakanı bir daha baktıran Avşar Kızı, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilenler…