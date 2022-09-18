- 18 Eyl 2022 - 18:18

58’lik Hülya Avşar’ı Durdurabilene Aşk Olsun! İç Çamaşırı Giymedi, Göğüs Dekoltesiyle Olay Yarattı! “Bu Kadarı da Pes!” Bir Bakan Bir Daha Baktı…

Geçtiğimiz aylarda “Yapma Aşkım” isimli bir şarkı çıkaran Hülya Avşar, yıllara meydan okuduğunu bir kez daha gösterdi! 58 yaşındaki Hülya Avşar’ın iç çamaşırsız ve göğüs dekolteli pozlarını görenler ise “Durdurabilene aşk olsun” yorumlarında bulundular! Bir bakanı bir daha baktıran Avşar Kızı, sosyal medyayı salladı! İşte merak edilenler…

Eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve güzeller güzeli kızı Zehra Çilingiroğlu’yla bir araya gelen Hülya Avşar, bir davete katıldığını göstermişti. 1997 yılında dünya evine girdiği Kaya Çilingiroğlu’yla 2005 yılında boşanan Hülya Avşar, kızları Zehra Çilingiroğlu için sık sık bir araya gelmişler, ayrılıktan sonra da arkadaş kalmışlardı. Düğün kareleriyle gündem olan Hülya Avşar şimdide göğüs dekolteli ve iç çamaşırsız pozlarıyla akılları başlardan aldı! İşte merak edilenler…

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18 Eyl 2022 - 18:18 Ankara- Yaşam

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