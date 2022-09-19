Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Arasında Telefon Krizi! Çiçeği Burnunda Çiftin Arasında Güvensizlik Mi Söz Konusu? “Ben Olsam Bende Oğuzhan’a Güvenmezdim...” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Yılın çifti Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir arasında telefon krizi patlak verdi. Çiçeği burnunda çiftin arasında güvensizlik söz konusu olunca sosyal medya ayağa kalktı. Herkes cephesini Demet Özdemir’den yana aldılar. Çapkınlığıyla bilinen şarkıcı Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i de mi aldatıyor? Sosyal medyanın konuştuğu bu konu ile alakalı tüm detayları sizin için derledik. İşte detaylar.
Kısa bir süre önce dünya evine girip bir ömür mutluluğa “Evet!” diyen güzel ve başarılı oyuncu Demet Özdemir kısa sürede ülke gündemine oturan isimlerden birisi olmuştu. Hem düğünde giydiği üç farklı gelinlikle dikkat çeken Özdemir, hem de kalın tabanlı ayakkabılarıyla dalga konusu olan damat Oğuzhan Koç’un arasında telefon krizi patlak verdi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.