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19 Eyl 2022 - 10:22

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Arasında Telefon Krizi! Çiçeği Burnunda Çiftin Arasında Güvensizlik Mi Söz Konusu? “Ben Olsam Bende Oğuzhan’a Güvenmezdim...” Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!

Yılın çifti Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir arasında telefon krizi patlak verdi. Çiçeği burnunda çiftin arasında güvensizlik söz konusu olunca sosyal medya ayağa kalktı. Herkes cephesini Demet Özdemir’den yana aldılar. Çapkınlığıyla bilinen şarkıcı Oğuzhan Koç Demet Özdemir’i de mi aldatıyor? Sosyal medyanın konuştuğu bu konu ile alakalı tüm detayları sizin için derledik. İşte detaylar.